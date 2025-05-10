الموت يغيب فنان تونسي شهير

ميرنا وليد - بيروت - فُجعت الساحة الفنية التونسية بوفاة الفنان أحمد العبيدي، المعروف بلقبه "كافون"، بعد صراع مع المرض، ليغادر الساحة الفنية أحد أبرز رموزها الذين لمعوا بعد الثورة.



اشتهر كافون بلونه الفني الخاص الذي جمع بين الراب والراي، وحققت أعماله نجاحًا كبيرًا، حيث أصدر عدة ألبومات وأغانٍ منفردة تميزت بمضامينها الاجتماعية والواقعية التي لامست يوميات المواطن التونسي.

تميّز كافون بطرحه لقضايا مثل الفقر، التهميش، مُعبرًا عنها بأغانٍ خلدت في ذاكرة المستمع التونسي والعربي، لم يتوقف تأثيره عند الغناء فقط، بل تعدّاه إلى الحضور في عدد من البرامج الفنية والإجتماعية، مؤكدًا التزامه تجاه مجتمعه ومحيطه.

واجه كافون تحديات صحية صعبة، منها بتر ساقه، إلا أنه واصل مسيرته الفنية بإصرار، مؤكدًا أن الإبداع لا تحده الإعاقة، وقد أبدع في أغنية مؤثرة وثّق فيها تلك التجربة، لتصبح مصدر إلهام للكثيرين.

خلّف رحيل كافون موجة حزن واسعة في الأوساط الفنية والجماهيرية، حيث عبّر زملاؤه ومحبوه عن أسفهم الشديد لفقدانه، مشيدين بأخلاقه وموهبته التي ستبقى حية في الذاكرة.