نسليهان أتاغول برفقة طفلها عزيز-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة التركية نسليهان أتاغول صورة لها برفقة طفلها الذي أطلقت عليه اسم "عزيز"، وظهر خلفها شخص يصفف شعرها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

ونالت هذه الصورة اعجاب العديد من جمهورها.

وكانت قد أعلنت الصحف التركية، أن نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو، قد استقبلا طفلهما الأول، بعد حوالى 9 سنوات من زواجهما.

ومنذ تسريب الخبر، تصدر اسم نسليهان قوائم العبارات الأكثر تداولاً أي الترند في تركيا وبعض الدول الأخرى، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، وتمنوا للطفل الصحة والسعادة.



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