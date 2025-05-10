شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني وصناع ريستارت يشاهدون النسخة الأخيرة للفيلم قبل عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر حسني وصناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، هنا الزاهد، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



تامر حسني والمخرجة سارة وفيق والفنان أحمد عزيز



تامر حسني وسارة وفيق ومحمود حمدان



تامر حسني وشقيقه حسام حسني وهنا الزاهد



هنا الزاهد وتامر حسني