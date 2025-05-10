ورد الخال :"موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ"

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن حزنها، مشيرة إلى أن العديد من الناس يتسألون عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت الخال قائلة :"صاروا سنتين ونصف، نعم عم عدّهن، بأسف انو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ، سنتين ونصف وكل ما شوف حدا بيسألني "وينك" وين بدي كون غير بوطني وبلدي؟أنا هون وبعدني هون متل كتار ،او"قلال"بعدهن شغوفين بمهنتهن اللي عم تقتلهن كل يوم، سنتين ونصف، وبعد كل نجاح، مرارة على سنين من عمري!".
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