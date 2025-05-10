شيماء علي: "في حياتنا محد ملاك"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة الإيرانية الكويتية شيماء علي عن ردّة فعلها عندما ترى إمرأة ناجحة، قائلة: "لما اشوف وحدة ناجحة اقول يارب وفقها وارزقها وارزقني معاها ذي حطوا خط تحت هالجملة لأن انتي تمنيتي توفيق للشخص يعني وايد حلو إذا كذا فكرتي راح تشوفين تغيير مو طبيعي بحياتك وكلنا عندنا جانب زين وسيء في حياتنا محد ملاك".



على صعيد آخر تداول رواد مواقع التواصل فيديو لـ شيماء علي تحت عنوان "نتائج تجميل شيماء علي".

وظهرت شيماء وهي تضع الكريم على وجهها، في حين علّق عدد كبير من المتابعين على الفيديو، اذ منهم اعتبر انها جميلة في الأصل ولا تحتاج الى إجراء عملية تجميل، والبعض الآخر قام بإنتقادها واعتبر انها كانت أجمل.