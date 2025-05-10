شكرا لقرائتكم خبر عن 69 فيلمًا في مهرجان روتردام للفيلم العربي بمناسبة يوبيله الفضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الخامسة والعشرين، والتي ستُقام في هولندا في الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو 2025، وتُعد هذه الدورة استثنائية بكل المقاييس، إذ تأتي احتفالًا بمرور ٢٥ عامًا على انطلاقة المهرجان، وتحمل في طيّاتها العديد من المفاجآت والمبادرات الخاصة.

وسيقدم المهرجان هذا العام 37 فيلمًا ضمن برامجه المتنوعة في صالات العرض. وبهذه المناسبة، صرّح روش عبد الفتاح، مدير المهرجان: "تتميّز هذه الدورة بالتركيز على إبراز التنوع والثراء الفني الذي تقدّمه السينما العربية، عبر منصة تعبّر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من داخل العالم العربي أو من المهجر."

وأضاف روش: "هذا البرنامج يعكس جزءًا مما تم إنتاجه من أعمال سينمائية، وأنا سعيد بما يحمله من تنوّع، ليس فقط على مستوى الدول المنتجة، بل أيضًا في الأذواق السينمائية الرفيعة والجودة الفنية العالية. وتشهد هذه الدورة منافسة قوية، حيث تضم العديد من الأفلام التي تُعد العمل الأول أو الثاني لصانعيها".

وإلى جانب العروض السينمائية، يقدّم المهرجان أيضًا 32 فيلمًا قصيرًا عبر الإنترنت من خلال منصة cmena.nl، وذلك لتوسيع دائرة الوصول إلى جمهور أوسع داخل هولندا.

مسابقة الفيلم الطويل

وينافس علي جوائز مسابقة الفيلم الطويل 9 أفلام هي:"معطرًا بالنعناع"للمخرج محمد حمدي وهو إنتاج مشترك بين مصر وقطر وتونس وفرنسا، "يونان" للمخرج أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك بين 7 دول هي ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والأردن والسعودية.

وتشارك المخرجة السعودية عهد كامل بفيلمها الجديد "سلمى وقمر" وهو إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ويُعد من أبرز الأعمال الروائية السعودية الحديثة، ومن إنتاج مصري لبناني سعودي تنافس المخرجة ميرا شعيب فيلمها الجديد "أرزة".

وينافس علي جوائز المسابقة أيضاً فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا!" من تأليف وإخراج ليلي عباس وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا والسعودية وقطر ومصر، وفيلم "وحده الحب" للمخرج كمال كمال من المغرب، والفيلم الحائز علي العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان مؤخرًا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور وهو إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، وفيلم والفيلم السوري "سلمي" للمخرج جود سعيد وفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا والسويد والسعودية.

مسابقة الفيلم الوثائقي

وينافس علي جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي في الدورة الـ ٢٥ من مهرجان روتردام للفيلم العربي 7 أفلام هي : "الخالدون" للمخرجة مايا تشومي، وهو إنتاج مشترك بين سويسرا والعراق، وفيلم "موندوف" للمخرج كريم قاسم، وهو إنتاج مشترك بين لبنان وهولندا والسعودية وقطر، وفيلم "وين صرنا؟" للمخرجة درة زروق وهو إنتاج مشترك بين فلسطين ومصر وتونس.

كما يعرض أيضا فيلم "خط التماس" للمخرجة سيلفي باليوت، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا ولبنان وقطر، وفيلم "غزة التي تطل على البحر" للمخرج محمود نبيل أحمد، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وتونس، والفيلم السوري "ذاكرتي مليئة بالأشباح" للمخرج أنس الظواهري، وفيلم "أمك" للمخرجة سميرة المزغيباتي، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا.

مسابقة الفيلم القصير

وينافس علي جوائز مسابقة الفيلم القصير 14 فيلماً هي: الفيلم القطري "ارحل لتبقى الذكرى" للمخرج علي الهاجري، والفيلم السعودي "كم كم" للمخرجة دُّر جمجوم، وفيلم "شيخة" إخراج أيوب ليوسيفي وزهوة راجي، وهو إنتاج مشترك بين المغرب، فرنسا، وفيلم "نية" للمخرجة إيمان أيادي"، وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا.

ومن مصر يعرض 6 أفلام هي: "آخر ليالي الصيف" للمخرجة فاطمة ياسر و"نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" للمخرج أحمد عماد، "ولا عزاء للسيدات" للمخرج محمود زين، "تفاحة" للمخرج بيشوي كامل، "مادونا" للمخرج جون فريد زكي، "أنا لك" للمخرجة أمينة عبد الغني.

كما يعرض في المسابقة من فلسطين 4 أفلام هي: "ما بعد" للمخرجة مها الحاج، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا وإيطاليا، و"خالد ونعمة" للمخرج سهيل دحدل، وفيلم "ولدت مشهورًا" للمخرج لؤي عواد، وفيلم "برجعلك" للمخرج عدي جُبّه.

عروض خارج المسابقة

وتشهد فعاليات هذا العام، احتفالًا باليوبيل الفضي للمهرجان، عرض 9 أفلام ضمن برنامج "عروض خارج المسابقة"، أولها فيلم "عايدة" الذي قدمه عملاق السينما أحمد بدرخان في بداية مشواره مع كوكب الشرق أم كلثوم.

كما يُعرض فيلم "سمع هس" للمخرج شريف عرفة، وفيلم "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور، وهو إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وبلجيكا وبولندا والسعودية وقطر، إلى جانب الفيلم الألماني "الفائزون" للمخرجة سولين يوسف، وفيلم "عصفور الجنة" للمخرج مراد بن الشيخ، وهو إنتاج مشترك بين تونس وإيطاليا.

ومن مصر أيضًا، يُعرض فيلمان: "عاشقات السينما" للمخرجة ماريان خوري، و"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، بالإضافة إلى فيلم "عبير العراق" للمخرج ليونارد كوهين، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا.

ويُختتم المهرجان بالفيلم المغربي "رجل الريح - أتومان" للمخرج أنور معتصم، حيث يُقدَّم ولأول مرة بطل خارق مغربي وإفريقي، ضمن رؤية سينمائية طموحة تجمع بين الخصوصية الثقافية والبُعد الإنساني الدولي.