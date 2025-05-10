شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فوازير المناسبات التي قدمتها هالة فؤاد خلال مشوارها.. ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد، اليوم السبت 10 مايو، وهى واحدة من أشهر الفنانات فى مصر فى السينما والدراما رغم قلة أعماله بسبب رحيلها فى عمر صغير بعد معاناتها مع مرض السرطان، لكنها تركت بصمة وتأثيرًا جميلاً لدى الجمهور الذى عشق ابتسامتها ورقتها وبراءتها.

ورغم قلة أعمال الفنانة هالة فؤاد، إلا إنها كانت متنوعة في أعمالها وعلى سبيل المثال بأنها خاضت تجربة فوازير رمضان مثل شريهان ونيللي، والتي قدمتها مع الفنانة صابرين بعنوان "المناسبات" في عام 1988، حيث قرر المخرج فهمي عبد الحميد وقتها خوض مغامرة بتقديم الفوازير من خلال توليفة ثلاثية أبطالها يحيى الفخرانى وصابرين وهالة فؤاد، وكانت عبارة عن حلقات منفصلة كل حلقة منها تتحدث عن مناسبة معينة، يقوم الممثلين بتمثيلها، ومنح المشاهدين معلومات عنها.

كانت تجربة الفوازير جديدة على صابرين وهالة فؤاد، رغم أن الأولى كانت تغني قبل أن يجذبها التمثيل، إلا أن تجربة الفوازير كانت في حاجة إلى الاستعراض أيضًا، وحول ذلك تقول صابرين في أحد لقاءاتها التليفزيونية: "أنا كنت بغنى وكان عندي فرقة وكنت مكسرة الدنيا مع عمر فتحي وفى تلك الفترة كنت أغنى في عدة أماكن وبعد ذلك الحاج فهمى عبد الحميد طلبني في الفوازير، في وقت كانت نيللي وسمير غانم وثلاثي أضواء المسرح أكبر المسيطرين على الفوازير، لكنه كان عنده رغبة في التغيير".

كتب كلمات الأغاني والاستعراضات لفوازير المناسبات الفنان عبد السلام أمين، بينما لحن تتر البداية والنهاية الفنان حلمي بكر.

وُلدت هالة فؤاد في 26 مارس لأسرة فنية ووالدها المخرج أحمد فؤاد وقدمت أدوارا صغيرة وبدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم العاشقة حتى شاركت في فيلم مين مجنن مين مع محمود ياسين وحسين فهمي، ثم انطلقت مسيرتها.

وشاركت في عدد من الأعمال المهمة، أبرزها حالة الجوهري، المليونيرة الحافية، السادة الرجال، عاصفة من الدموع، وفيلم الحدق يفهم الذي عملت فيه مع والدها المخرج احمد فؤاد، وقدمت فيه عدد من الرقصات والأغنيات بصوتها.