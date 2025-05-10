ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني إيوان مقطع فيديو له على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي يُظهر رقصة أغنيته الجديدة "شطبنا" ، مُطلقا تحديا مميزا.

وقد علّق إيوان على الفيديو بالقول: "رقصة شطبنا كانت صعبة عحالي..اذا انتوا بتقدروا تتقلدوا الصبايا لحقوني على تيك توك لنرفع سوا منسوب التحدي".

على صعيد آخر حل الفنان اللبناني إيوان، ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".

تحدّث إيوان عن عمله الجديد "شطبنا"، الذي يحقق له نجاحًا لافتًا، وتطرّق إلى طفولته، مشيرًا إلى أنه يحاول استرجاع الشغف بعد أن أحبطته الحياة، ويسعى لتصديق أنه لا يزال قادرًا على تحقيق المزيد.



كانت هذه تفاصيل خبر رقصة إيوان في "شطبنا" تُحقق رواجا..وهذا ما دعا اليه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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