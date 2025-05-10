هكذا تصرّف شون ديدي مع الصحافة في المحكمة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المدونة ستيفاني سو عن شون ديدي عندما رأته في المحكمة، واصفة نظراته تجاه الصحافة، قائلة لوسائل إعلام عالمية: "كان ينظر بحدة للصحفيين داخل قاعة المحكمة وكأنه يتحداهم".



على صعيد آخر إدعى جوزيف مانزارو، على شون ديدي مؤخرا أنه تعرض لإعتداء واغتصاب وإذلال في حفل أقيم في ميامي عام 2015، بحضور النجوم جاي زي، وبيونسيه، وليبرون جيمس وغلوريا إستيفان.

وفي دعوى قضائية، يدّعي مانزارو أنه تعرض للتخدير، ونقل إلى جزيرة ستار، وأُجبر على القيام بعمل مهين، في حفل عيد ميلاد كينغ كومبس، أحد أبناء ديدي.