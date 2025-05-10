نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تُساند فارس إسكندر والأخير يرد

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بياناً أعلنت فيها موقفها من الأحداث التي طالت الفنان فارس إسكندر، مستنكرة كل التصريحات المسيئة التي طالته.



وجاء في البيان :"تستنكر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بشدّة التصريحات المسيئة التي وجّهت إلى الفنان اللبناني فارس إسكندر من قبل إحدى الفنانات العربيات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والتي تضمنت عبارات غير لائقة ونعتاً لا يليق بالمستوى الأخلاقي ولا بالخطاب الفنّي الراقي الذي نحرص جميعاً على تعزيزه في الساحة الثقافية والفنية العربية.

إن النقابة إذ تعبّر عن دعمها الكامل للفنان فارس إسكندر، المعروف بعطائه الفنّي وأخلاقه، ترفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال الاسفاف اللفظي أو التهجّم الشخصي الذي يسيء للفن والفنائين، وتدعو كافة الزملاء والزميلات في الوسط الفنّي اللبناني والعربي إلى اعتماد لغة الحوار الهادئ والنقد الموضوعي كأسلوب حضاري في التعبير عن الرأي، كما تهيب النقابة بالجميع التحلّي بالمسؤولية في أي تصريح من شأنه أن يثير الجدل السلبي أو يسيء إلى كرامة الفنانين ويزعزع أجواء الاحترام المتبادل".

من ناحيته رد إسكندر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، متوجهاً بالشكر لكافة العاملين في النقابة، وقال :"نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان (نقيباً وأعضاءً وزملاء ، نقابتنا العظيمة المنصفة والتي كانت ولا زالت نصيرة الفنان اللبناني بالحق والعدل والضمير المهني والمناقبية،كل الشكر والتقدير والاحترام لوقفتكم الكريمة بجانبي أخوكم".