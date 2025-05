محمد رمضان في خطوة سينمائية جديدة برعاية هيئة الترفيه… اقرأ التفاصيل

في خطوة جديدة تعزز حضوره السينمائي، يستعد الفنان المصرّي، محمد رمضان للإنضمام إلى قائمة نجوم صندوق BIG Time، المبادرة التي تُنظَّم برعاية هيئة الترفيه السعودية وبالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تهدف إلى دعم إنتاج أفلام عربية ضخمة.

في التفاصيل، فقد تمّ الاتفاق خلال زيارة “رمضان”، الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم التباحث بشأن مشاريع فنية وغنائية مرتقبة من المتوقع الإعلان عنها قريبًا بحسب “القاهرة ٢٤”.

نذكر ان صندوق BIG Time، يجمع كوكبة من أبرز نجوم السينما العربية، من بينهم أحمد السقا، محمد إمام، أحمد عز، كريم عبد العزيز، منى زكي، شيكو، هشام ماجد، وعمرو يوسف، لينضم إليهم مؤخرًا محمد رمضان ضمن خطة إنتاج طموحة تستهدف النهوض بالسينما العربية.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نشير ان محمد رمضان كان قد التقى معالي المستشار تركي آل الشيخ في السعودية ونشر الصورة عبر حسابه على موقع انستغرام وعلّق عليها بالقول “استعدوا للرعب… big time is just the start. ثقة في الله نجاح”.

على صعيد آخر، تألق محمد رمضان مؤخرًا بحفلين فنيين في لوس أنجلوس وتحديدًا ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا.