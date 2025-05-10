تطورات جديدة تثير القلق حول صحّة كيت ميدلتون

إنّ ظهور كيت ميدلتون في الذّكرى الثّمانين ليوم النصر في أوروبا في دير وستمنستر جذب الانتباه ليس بسبب ملابسها الأنيقة فقط بل بسبب قوامها النّحيف بشكل ملحوظ أيضًا. بجانب الأمير وليام، ارتدت أميرة ويلز فستانًا منقّطًا باللونَين الأبيض والأسود من تصميم أليساندرا ريتش، وأكملت إطلالتها بقبّعة سوداء وأقراط من اللؤلؤ كانت للأميرة ديانا. ورغم أنّها بدت هادئة ومتفاعلة أثناء الخدمة، لم يتمكّن المراقبون من مساعدة أنفسهم في ملاحظة مظهرها الهزيل، ممّا أثار القلق بين المعجبين والمراقبين الملكيّين على حدّ سواء.

إن القلق أمر مفهوم، نظرًا للتّحدّيات الصّحّيّة الّتي واجهتها كيت مؤخّرًا. في مارس ٢٠٢٤، أعلنت علنًا عن تشخيص إصابتها بالسّرطان بعد إجراء عملية جراحيّة في البطن مخطّط لها. ومنذ ذلك الحين، خضعت للعلاج الكيميائيّ، وبحلول يناير ٢٠٢٥، أصبحت في حالة هدوء. لا شكّ أن عملية العلاج الصّارمة أثّرت سلبًا في صحّتها الجسديّة، وهو ما قد يفسر مظهرها الحاليّ.

طوال فترة علاجها، كانت كيت صريحة بشأن الصّعوبات الّتي واجهتها. ووصفت رحلتها مع السّرطان بأنّها “معقّدة ومخيفة وغير متوقّعة”، معترفة بأنز الطّريق إلى الشّفاء والتّعافي الكامل طويل. ورغم هذه التّحدّيات، فقد استأنفت تدريجيًّا واجباتها الملكيّة، مظهرة قدرتها على الصّمود والالتزام بدورها.

وعندما نتحدّث عن العائلة، فقد شوهد الأمير وليام وكيت مع أطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس في مناسبات مختلفة، بما في ذلك احتفالات يوم النّصر الأخيرة في أوروبا. ويظلّ وجودهم الموحّد مصدر قوّة واستقرار، سواء بالنّسبة لبعضهم البعض أو بالنّسبة للعامّة الذين يراقبون العائلة المالكة عن كثب.

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على الرّغم من أنّ المخاوف بشأن صحّة كيت ميدلتون أمر مفهوم تمامًا، فمن المهمّ أيضًا أن ندرك مدى شجاعتها في مواجهة كلّ هذا. إنّ التعامل مع شيء صعب مثل السّرطان والظهور عندما تستطيع يقول الكثير عن قوّتها. إنّ ظهورها الأخير لا يظهر قدرتها على الصّمود فحسب، بل أيضًا مدى الحبّ والدّعم الّذي تحظى به من عائلتها.