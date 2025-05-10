عبد الفتاح جريني يثير حيرة جمهوره بصورة مع نجوم بوليوود… فما السر؟

بعد غياب لافت عن الساحة الفنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كشف الفنان المغربي عبد الفتاح جريني أخيرًا عن جانب من تفاصيل تواجده الطويل في الهند، حيث شارك مؤخرًا صورة عبر حساباته الرسمية ظهر فيها برفقة النجمة الهندية Nargis Fakhri، وهي نفس الصورة التي نشرها أيضًا الفنان الهندي الشهير Yo Yo Honey Singh، ما أثار تساؤلات جمهوره حول طبيعة التعاون المرتقب بين الثلاثي.

وكان “جريني” قد شارك متابعيه على مدار الأشهر الماضية لقطات من رحلته إلى الهند، دون الإفصاح عن سبب الإقامة الطويلة، قبل أن تعيد الصورة الأخيرة الجدل، وتفتح باب التكهنات حول مشاركته في عمل جديد، سواء كان فيلمًا سينمائيًا أو فيديو كليب بمشاركة نجوم بوليوود.

اللافت أن “جريني” صرح في وقت سابق عن اهتمامه بمجال التمثيل، وكشف عن خضوعه لعدد من الدورات التدريبية، منها كورسات تمثيل في مصر مع المدربة مروة جبريل، إلى جانب تعلمه اللغة الهندية، ما يعزز من احتمالية دخوله مجال السينما الهندية بشكل أوسع، خاصة بعد نجاحه سابقًا في التعاون مع النجم شاروخان من خلال ثلاث أغنيات شهيرة.

حتى الآن لم يُكشف عن طبيعة العمل، لكن الجمهور يترقّب الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

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“يو يو هوني سينغ” بدأ مسيرته في عام ٢٠٠٣ كمنتج موسيقي في مجال الهيب هوب، وحقق شهرة واسعة من خلال ألبومه الأول “International Villager” في عام ٢٠١١، الذي تضمن أغاني ناجحة مثل “Gabru” و”Brown Rang”. أغنيته “Brown Rang” كانت من أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب في الهند عام ٢٠١٢.