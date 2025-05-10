شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة رؤوف: علاقات وطيدة بين مهرجانات المونودراما حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، بالعلاقات الوطيدة التي تربط مهرجانات المونودراما في العالم، من خلال الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما، مؤكدًا أن المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج أحد الشركاء الرئيسيين في الاتحاد.

وأوضح رؤوف أن الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما، انطلق من القاهرة برئاسته ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما فى العام الماضي، وأنه يحظى باهتمام كبير من الدول المشاركة والتى بلغ عددها حتى الآن 12 دولة، منهم "مقدونيا وسلوفاكيا والمغرب والإمارات و الكويت وتونس والجزائر" وغيرهم.

يذكر أن الدكتور أسامة رؤوف، تولى رئاسة لجنة تحكيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، التى أقيمت هذا العام في ولاية تطاوين بجنوب دولة تونس، فى الفترة من 6 حتى 9 مايو الجاري، بإشراف الفنان "إكرام عزوز" مدير المهرجان، وتحت رعاية الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما، الذى أعلن عن تعيين الفنان إكرام عزوز سكرتيرا للاتحاد عن دولة تونس.