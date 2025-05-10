شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق بعد جراحة تركيب دعامات بالقلب: الحمد لله على نعمة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المخرج أشرف فايق جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه منذ قليل لجراحة من أجل تركيب دعامتين بالقلب، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، ونشر صورة له مع الطاقم الطبي، معلقًا: الآن بغرفة العمليات مع الطاقم الطبي، وهذا بعد تركيب دعامة القلب بنجاح والحمد لله".

وتابع: "والحمد لله والشكر لك يارب، علي نعمة الصحة، وشكرًا لكل من سأل عني ودعواتكم بتمام الشفاء".

وكان أشرف فايق نشر منذ ساعات صور له أثناء استعداداته للجراحة، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، معلقًا: "الحمد لله علي نعمة الصحة، دعواتكم".

يذكر أن المخرج السينمائي أشرف فايق، قدم مؤخرا ندوة بعنوان: "بشير الديك صانع الحكايات.. الذي جعل السينما تتحدث بلغة أرواحنا"، بمشاركة عدد من السينمائيين خلال الندوة منهم مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، والمنتجان السينمائيان حسين القلا وطارق الشيمي، والمؤلف الموسيقي هيثم الخميسي، والمخرج عباس بن العباس، والدكتور عبد الله بانخر أستاذ الإعلام.