شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تتصدر التريند بسبب إطلالتها فى حفلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة مايا دياب التريندات مؤخرًا بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من صورة لها من حفلها الأخير في إسطنبول، وهي الصور التي اتسمت بجرأتها.

وما أن نشرت مايا دياب صورها حتي تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها، وتصدرت التريندات على موقع جوجل.



مايا دياب فى صورة على إنستجرام



مايا دياب



مايا دياب فى صورة من الحفل

مايا دياب على شكل أخطبوط

هذا وكانت الفنانة مايا دياب تصدرت التريندات فى وقت سابق أيضاً بسبب صوراً أخري لها، وجاء اسمها ضمن الأسماء الأكثر بحثاً على الموقع الشهير جوجل، وذلك بسبب اطلالة ارتدت فيها تصميم على شكل أخطبوط من عند الرقبة، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص انستجرام.

مايا دياب وما أن نشرت الصورة وقتها حتي أثارت تفاعلاً كبيراً، إذ أشاد بها عدد من متابعيها في حين رآها آخرون غريبة للغاية.

محطات فى حياة مايا دياب

بدأت مايا دياب مشوارها من خلال برنامج المسابقات ستديو الفن، التي حصلت فيه على الجائزة الذهبية، ثم جاءت شهرتها عندما إنضمت لفرقة الفور كاتس، ولكن بعدما حققت جزء من الشهرة بسبب الفرقة قررت الإنفصال عنهم، وبدأت تشق طريقها بنفسها، ولم تكتفي بالغناء حينها بل بدأت في تقديم بعض البرامج التي حققت نجاحا كبيرا، حتى أنها حصلت على جائزة أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج "هيك منغني" عام 2012.