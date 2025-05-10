شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى ومحمد حبيب بجنازة زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مراسم تشييع جنازة زوجة الإعلامي محمد مصطفي شردى بمسجد الشرطة، حيث اتجهت الجنازة إلى مقابر الأسرة بطريق الفيوم، لتوارى الثرى، وحضر تشييع الجنازة عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى د. محمد رضا حبيب رئيس تحرير برنامج الحياة اليوم، والفنان أيمن عزب، وحسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محمد عبد العليم داوود رئيس حزب العدل، الإعلامي عمرو الكحكى.

وكان قد أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفي شردي عن وفاة زوجته من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك ناعيًا إياها بقوله: رحلت زوجتي الغالية اسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرًا في مرضها، صلاة الجنازة فى جامع الشرطة بالشيخ زايد ظهرًا بإذن الله".

ويقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي برنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة يومياً، على مدار سنوات تألق فيها خلال البرنامج بفقرات مختلفة وتغطية لمختلف الأمور.