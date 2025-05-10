شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان زوجة محمد مصطفى شردى لمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان زوجة الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردى إلى مسجد الشرطة وسط أقاربه وأفراد أسرته وكوكبة من الشخصيات الإعلامية وبعض زملائه بشبكة تليفزيون الحياة.

وكان قد أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفي شردي عن وفاة زوجته من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك ناعيًا إياها بقوله: رحلت زوجتي الغالية اسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرًا في مرضها، صلاة الجنازة فى جامع الشرطة بالشيخ زايد ظهرًا بإذن الله".

ويقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي برنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة يومياً، على مدار سنوات تألق فيها خلال البرنامج بفقرات مختلفة وتغطية لمختلف الأمور.