ملك أحمد زاهر تستمتع بوقتها مع عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، إبنة الممثل المصري أحمد زاهر، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت فيه أجواء استمتاعها مع عائلتها برحلتهم الصيفية.



وشاركت ملك متابعيها مجموعة صور، ظهرت فيها برفقة والدها ووالدتها، وهم يحتضنون بعضهم.

وأرفقت ملك الصور بتعليق وجهت فيه رسالة لشقيقتها الممثلة ليلى أحمد زاهر، والتي غابت عن الصور، وجاء في رسالتها: "نفتقد ليلى كما لم نفتقدها من قبل".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة مقاطع فيديو من حفل زفاف الممثلة المصرية رنا رئيس، مثيرين الجدل حول ظهور ملك أحمد زاهر، برفقة الممثل المصري مصطفى عماد، وإحتمال دخولهما في علاقة غرامية.

وقد بدى مصطفى عماد وهو يمسك بيد ملك ومهتم بخطواتها حتى لا تقع، كما ظهرت ملك في فيديو وهي تلتقط له صور برفقة رنا رئيس، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقاطع الفيديو المنتشرة، وعبروا عن حماسهم للقصة، وتساءلوا ما إذا كانت ستشهد عائلة أحمد زاهر حفل زفاف ثاني قريباً بعد زواج إبنته الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر.