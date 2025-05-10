4 جوائز لـ "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

ميرنا وليد - بيروت - أحرز فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" أربع جوائز متميزة في ختام الدورة الـ73 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال.

فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو التي ذهبت إلى السيناريستين خالد منصور ومحمد الحسيني، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والتي تسلمها مخرج العمل خالد منصور.

ونال الممثل المصري أحمد بهاء جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ، بينما حصلت الممثلة المصرية سماء إبراهيم على تنويه خاص من لجنة التحكيم عن أدائها اللافت في الفيلم.

تأتي هذه الجوائز لتؤكد التقدير الفني الذي ناله العمل من النقاد ولجنة التحكيم، وتُبرز تميزه على مستوى السيناريو والأداء والإخراج.

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