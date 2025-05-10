شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيي حفلاً غنائيًا فى عمان وسط حضور جمهور كثيف وتقدم أكثر من 25 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة أنغام حفلاً غنائيًا فى عمان، وتحديدًا على مسرح مدينة العرفان، فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور جمهور كثيف بالاضافة إلى الجاليات العربية هناك، وأقيم الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، وتفاعل الجمهور مع أغانيها حيث قدمت أكثر من 25 أغنية.

وخلال السطور التالية نستعرض قائمة الأغانى الذى قدمته أنغام خلال الحفل ومنها : عمري معاك، حالة خاصة، مابتعلمش، لوحة باهتة، وبقالك قلب، سيبك انت، ولا دبلت، حنة ناقصة، اتجاه واحد، كان بريء، تسلم يدينه، اسكت، لا تهجى، طول مانت بعيد، اساميك الكتيرة، عرفها بيا، القلوب اسرار، مكانش وقته، اكتبلك تعهد، سيدي وصالك.

يشار إلى أن أنغام من المقرر أن تقدم حفلا غنائيا كبيرا على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، ويعد ذلك أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.



أنغام فى الحفل



أنغام