شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يخضع لجراحة لتركيب دعامات بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المخرج أشرف فايق بعد قليل لعملية جراحية من أجل تركيب دعامتين بالقلب، وذلك بعد دخوله أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية.

ونشر أشرف فايق صور له أثناء استعداداته للجراحة، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك"، معلقا: "الحمد لله علي نعمة الصحة، دعواتكم".

يذكر أن المخرج السينمائي أشرف فايق، قدم مؤخرا ندوة بعنوان: "بشير الديك صانع الحكايات.. الذي جعل السينما تتحدث بلغة أرواحنا"، بمشاركة عدد من السينمائيين خلال الندوة منهم مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، والمنتجان السينمائيان حسين القلا وطارق الشيمي، والمؤلف الموسيقي هيثم الخميسي، والمخرج عباس بن العباس، والدكتور عبد الله بانخر أستاذ الإعلام.