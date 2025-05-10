شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما أسماء لجنة تحكيم دورته الثانية برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الحالي.

وقد استقر قرار اللجنة العليا للمهرجان على اختيار لجنة تحكيم دولية لتقييم عروض المهرجان، وتتكون من القامات المسرحية الدولية والعربية التالية أسماؤهم: المنتج وأستاذ الدراما المسرحية ليفان خيتاجوري – جورجيا رئيسا، وعضوية كل من المخرجة والممثلة إيركيا مولدوفان- رومانيا، المخرجة والممثلة إيرليتا ريكسبي- كوسوفو، وأخيرا المخرج والممثل العُماني ماجد العوفي.

ويعمل الأستاذ الدكتور ليفان خيتاجوري، خبيرا دوليا في نظرية وممارسة فنون الأداء، عضو مجلس إدارة شبكة التعليم العالي لفنون الأداء التابعة لليونسكو/المعهد الدولي للمسرح، ومنسق كرسي اليونسكو في جامعة جورجيا التقنية؛ مدير معهد البحوث الفنية ومعهد غورجييف تبليسي. مؤلف لأكثر من 100 بحث/كتاب علمي – المسرح البولندي، المسرح البريطاني، غورجييف، شكسبير إلخ، ترجمات إلخ/ وتنفيذ أكثر من 300 مشروع دولي. قيّم ومدير متمرس للعديد من المشاريع الإبداعية ومتعددة التخصصات. منتج لمختلف مشاريع فنون الأداء. عضو في البرلمان الثقافي الأوروبي والعديد من المجالس وهيئات التحكيم في مختلف المهرجانات.

أما ايريكا مولدوفان فهى مخرجة وممثلة رومانية، تخرجت بمرتبة الشرف في كلية المسرح، وحصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير عامي 2009 و2011 على التوالي. وفي عام 2023، تخرجت بمرتبة الشرف في كلية الإخراج في جامعة "جورج إينيسكو" للفنون في ياش.

جسدت طوال 20 عامًا أكثر من 40 دورًا مسرحيا، و10 أدوار سينمائية، أخرجت أكثر من 20 عرضًا مسرحيًا في البلاد وخارجها. أنتجت برنامجين تلفزيونيين ببث مستمر لمدة 4 سنوات، وكتبت 5 مسرحيات انتهت جميعها كإنتاجات مسرحية.

وتعد ايرليتا ريكسبي أحد اشهر الممثلات والمخرجات في كوسوفو فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الاخراج المسرحي في كلية الفنون المرموقة، ونالت الماجستير في المسرح الحديث.

اخرجت العديد من المسرحيات مثل الاورليستيا عن مأساة اسخيلوس، ماكبث شكسبير، كوميديا الأخطاء لشكسبير، بارادوكس، واللص الفاضل وغيرها..

واخيرا يحمل المسرحي العماني سيرة مسرحية متميزة فهو نائب رئيس مكتب "الهيئة الدولية للمسرح" في سلطنة عُمان، رئيس كل من "فرقة آفاق المسرحية"، و"مهرجان آفاق المسرحي الجامعي"، ومشرف الأنشطة في "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية".

شغل منصب أمين سر "الجمعية العُمانية للسينما والمسرح" بين 2012 و2015، كما نال "جائزة أفضل ممثل" في "الكلية التقنية بنزوى"، و"جائزة الإخراج المسرحي" في ملتقى المسرح في "جامعة نزوى".

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.