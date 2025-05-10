نيكول كيدمان وكيث أوربان يثيران الجدل بعد ظهورهما في حفل توزيع جوائز موسيقى الريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 01:22 مساءً - دائماً ما تحظى إطلالات النجمة نيكول كيدمان باهتمام واسع يجذب إليها الأنظار سواء من الجماهير أو من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، خاصةً عند ظهورها في المناسبات الكبرى مثل حفلات الجوائز أو عروض الأزياء العالمية؛ حيث تحرص على إبراز أفضل ما فيها من خلال الأزياء، تسريحات الشعر، والمكياج.

نيكول كيدمان بشعر قصير في ميت غالا 2025

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لفتت نيكول كيدمان الأنظار إليها مؤخراً في حفل ميت غالا 2025؛ إذ تخلت عن شعرها الأشقر الطويل، وبدلاً من ذلك اعتمدت قصة شعر قصيرة مع غرة أمامية. ولكن بعد ثلاثة أيام، تحديداً يوم 8 مايو في حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف ACM لعام 2025 في فريسكو، تكساس، بنسخته الـ 60، عادت لإطلالتها المعتادة بشعرها الطويل؛ لتثير الجدل حول ارتدائها باروكة شعر في حفل ميت غالا.

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وفقاً لموقع Daily Mail، أدلى مصفف الشعر أندرو نيوبورت من بيكسي كولور بتصريحات في أكثر إطلالاتها جرأة على السجادة الحمراء؛ حيث اعتقد بأن تسريحة شعرها القصير الجديدة قد تكون مزيجاً من شعرها الطبيعي ووصلات شعر. وقال: "قد يكون هذا شعر نيكول الحقيقي، وقد تم إخفاء طوله الخلفي تحت خصل شعر مثبتة ببراعة". حتى مصفف الشعر الإيطالي ماركو بريشياني تيستا قال: "عمل رائع، أحسنتِ صنعاً، الشعر المستعار يناسب الكمال، ونيكول كيدمان جعلته حقيقياً!".

هل خضع كيث أوربان لعملية تجميل؟

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رافقت نيكول كيدمان زوجها كيث أوربان في حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف؛ حيث تلقى تكريماً خاصاً من أكاديمية موسيقى الريف، من خلال حصوله على جائزة ACM Triple Crown، ليُصبح أول فنان يحصل على هذه الجائزة منذ أن حصل عليها كاري أندروود في عام 2010. وتُمنح جائزة Triple Crown للفنانين الذين حصلوا على جوائز فنان العام الجديد، وفنان العام، ومؤدي العام.

وبينما لفتت كيدمان الأنظار إليها؛ لتحول إطلالتها السريع بين الشعر القصير في ميت غالا والطويل في الحفل الأخير، لفت زوجها المغني البالغ من العمر 57 عاماً النظر إليه أيضاً بوجهه المختلف، الذي اعتقد الكثير أنه ربما قد قام بعمليات تجميلية في وجهه.

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وقد أكد جراحو التجميل لصحيفة Mail Online أن وجه أوربان الذي تجدد شبابه، ربما يعود إلى سلسلة من عمليات التجميل المُنجزة ببراعة، وقال جراح التجميل الدكتور فادي حمداني: "لقد أثار مظهر كيث أوربان الإعجاب حقاً - بأفضل طريقة".

وبمقارنة مظهر المغني في الحفل مع صور التُقطت له قبل 18 شهراً، قال الدكتور حمداني: "فكه أكثر حدة، بشرته تبدو مشدودة، وهناك شد عام يوحي بأنه ربما لجأ إلى بعض التعديلات التجميلية الذكية".

وأضاف الدكتور حمداني أن كيث ربما خضع لبعض العلاجات غير الجراحية الأخرى لتحسين مظهر بشرته، وقال: "من المحتمل أنه خضع لبعض علاجات تجديد البشرة، مثل تجديد سطح الجلد بالليزر أو التقشير الكيميائي، لتوحيد لون البشرة وتعزيز إشراقتها".

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