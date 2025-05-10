أميرة بدر تستقبل مولودها.. وتختار له هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 01:22 مساءً - أعلنت الإعلامية أميرة بدر عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن استقبالها لمولودها الجديد، الذي أطلقت عليه اسم "هارون".

أميرة بدر تستقبل نجلها

ظهرت أميرة بدرة في الصورة وهي غرفة المستشفى وتحتضن نجلها بعد ميلاده مباشرةً، وكان يبدو عليها السعادة باكتمال أسرتها. ونشرت أميرة مجموعة صور أخرى جمعتها بأسرتها قبل الولادة، وكتبت تعليق قالت فيه:" أجمل هدية من ربنا، رحلة الأمومة دايمًا بتبدأ بلحظة حب، بس بتكتمل بلحظة حضن صغير بيخطف القلب، الحمد لله رزقنا الله بـ أميرنا الصغير، ودعت له قائلة: "اللهم اجعله من الصالحين، واحفظه بعينك التي لا تنام، شكراً من القلب لكل من دعى، وشاركنا الفرحة، وكان جزء من يومنا الجميل".

أميرة بدر تستقبل نجلها- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

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من هي أميرة بدر؟

أميرة بدر هي مذيعة وإعلامية مصرية، بدأت مشوارها الإعلامي ببرامج فنية وحوارية على قنوات فضائية مصرية وعربية، عُرفت بجرأتها وحواراتها القوية مع الضيوف، مما جعلها من أبرز الأسماء في الإعلام المصري الحديث. قدمت برامج متنوعة منها الحواري والاجتماعي.

يُشار إلى أن أميرة بدر كان لها بعض التجارب الفنية في بداية مشوارها الفني، واستطاعت أن تحقق نجاح لافت، لكنها قررت فيما بعد التفرغ لمشوارها الإعلامي، وقدمت تجارب إعلامية مميزة استضافت من خلالها عدد كبير من نجوم ومشاهير الوطن العربي.

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