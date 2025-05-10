لحظات لا تُنسى من حضور المشاهير في مهرجان كان عبر السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 01:22 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي يُعدّ من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يجمع تحت مظلته كوكبة من أبرز نجوم السينما وصنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

ومع اقتراب افتتاح النسخة 78 من المهرجان، نتذكر في الموضوع التالي أبرز المواقف التي وقعت خلال أيام المهرجان عبر تاريخه.

أوليفيا دي هافيلاند أول امرأة تترأس لجنة التحكيم

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أصبحت أوليفيا دي هافيلاند أول امرأة ترأس لجنة تحكيم المهرجان عام 1965، مع لجنة تحكيم مؤلفة بالكامل من الرجال.

جين كامبيون أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية

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كتبت جين كامبيون اسمها في التاريخ؛ عندما أصبحت أول سيدة تتسلم جائزة السعفة الذهبية عن فيلم The Piano عام 1993. قال الممثل سام نيل، وهو يتسلم الجائزة نيابةً عن كامبيون التي لم تتمكن من الحضور: "إنها معجزة بحد ذاتها".

1987: حضور ملكي للأميرة ديانا والملك تشارلز

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أشعل الأمير تشارلز- آنذاك- والأميرة ديانا حماس جمهور مهرجان كان السينمائي في نسخته الأربعين لعام 1987، بحضورهما للاحتفال بيوم الفيلم البريطاني. تحدث الملك تشارلز في الحفل، متذكراً زيارته لأستوديوهات باينوود في شبابه، كما كان فستان الأميرة ديانا -وهو فستان شيفون أزرق طويل- لافتاً للأنظار.

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غريس كيلي تقابل الأمير رينيه

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من المعروف أن غريس كيلي كانت من ألمع نجوم هوليوود. وفي عام 1955، التقت بالأمير رينيه الثالث أمير موناكو بمهرجان كان. وبعد قصة حب خيالية من القرن الماضي، تزوجته في العام التالي، ومن حينها لم تقدم أي فيلم آخر.

منع الصور السيلفي على الرد كاربت

في نسخة مهرجان كان السينمائي لعام 2015، افتتح مدير المهرجان، تييري فريمو، المهرجان بمنع التقاط صور السيلفي من على السجادة الحمراء، وقال: "لا تبدو قبيحاً كما تبدو في صورة سيلفي"، مضيفاً أن التقاط صور السيلفي لن يكون ممنوعاً تماماً، ولكنه سيكون غير لائق؛ لأنه يُسبب ازدحاماً على السجادة الحمراء قبل عروض المهرجان.

طاقم فيلم The Expendables 3 يتجولون في الشارع الرئيسي بثلاث دبابات

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الترويج لفيلم المرتزقة 3 أو The Expendables 3 في مهرجان كان عام 2014، كان الأغرب والأقوى على الإطلاق، حيث قام أبطال الفيلم سيلفستر ستالوني، أرنولد شواريزنيغر، ميل غيبسون، هاريسون فورد، جيسون ستاثام، يسلي سنايبس، دولف لوندغرين، كيلسي غرامر، أنطونيو بانديراس، بتعطيل حركة المرور على شارع كرويزيت، لوصولهم على متن 3 دبابات لحضور المؤتمر الصحفي. لإدخال ثلاث دبابات إنجليزية من حقبة الحرب العالمية الثانية إلى فرنسا للترويج للفيلم، اضطر المنتج آفي ليرنر إلى التأكد من عدم تفسير الأمر على أنه إعلان حرب، حيث قال: "اضطررتُ إلى توقيع إقرار خطي للحكومة الفرنسية بأننا لن نستولي على البلاد. أعتقد أنها كانت أكبر حيلة شهدها مهرجان كان على الإطلاق".

كلوديا كاردينالي تُقبّل نمراً حقيقياً

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حصل فيلم "الفهد" The Leopard للمخرج لوتشينو فيسكونتي، على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان عام 1963، وأثناء الترويج للفيلم، وبمشاركة النجم المشارك بيرت لانكستر، حاولت كلوديا كاردينالي -التي ظهرت سابقاً على الملصق الرسمي لمهرجان كان- تقبيل الفهد، وتتذكر الممثلة: "قال لي فيسكونتي: هذه ليست قطة. هل جننتِ؟".

جيري سينفيلد يرتدي نحلة

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في أشهَر حيلة ترويجية شهدها مهرجان كان عبر تاريخه، قام جيري سينفيلد بالترويج لفيلمه The Bee الذي عُرض بمهرجان كان عام 2007، من خلال القفز من سطح فندق كارلتون إلى شارع كروازيت، مرتدياً زي نحلة على حبل انزلاقي.

مايكل جاكسون عام 2007.. الظهور الأول والوحيد في مهرجان كان

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شهد عام 2007 لمهرجان كان السينمائي الظهور الأول والوحيد لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون في عرض فيلمه القصير Ghost، حيث لعب جاكسون أدواراً متعددة، بما في ذلك شخصية غامضة ذات قوى خارقة تُدعى "المايسترو"، وعمدة بلدة صغيرة ممتلئ الجسم، (وقوقازي).

إلغاء فعاليات مهرجان كان قبل انطلاقه

في سبتمبر من عام 1939، وبعد أشهر من المناقشات الدبلوماسية والمفاوضات الاقتصادية، كانت مدينة كان مستعدة لاستضافة أول مهرجان سينمائي دولي لها. ولكن تم إلغاء المهرجان في 27 أغسطس، الذي كان من المقرر أن ينطلق يوم 3 سبتمبر، حيث أُعلنت الحرب العالمية الثانية في نفس يوم افتتاح المهرجان 3 سبتمبر. وبعد سبع سنوات، عاد المهرجان بكامل طاقته عام 1946 في سبتمبر.

1972: إنشاء لجان اختيار

أنشأ موريس بيسي عام 1972 لجنتين داخليتين لاختيار الأفلام؛ إحداهما للأفلام الفرنسية، والأخرى للمنتجات الدولية، لاختيار الأفلام التي ستُعرض في المهرجان، وذلك بدلاً من النظام القديم المتمثل في تقديم الدول أفلامها للمهرجان للنظر فيها.

1955: مهرجان كان يقدم جائزة السعفة الذهبية

لم يكن مهرجان كان يمنح دائماً أعظم جوائزه؛ السعفة الذهبية. في عام 1946، عندما عاد المهرجان بعد توقف بسبب الحرب، عُرض رسمياً 45 فيلماً، تقاسم 11 منها ما سُمّي بالجائزة الكبرى. في العام التالي، قُسّم الفائزون حسب النوع، بما في ذلك القصص النفسية وقصص الحب، الأفلام الموسيقية، الرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية. عادت الجائزة الكبرى بعد ذلك وظلّت سائدة حتى مُنح فيلم "مارتي"، الحائز على جائزة الأوسكار، أول جائزة سعفة ذهبية (التي سُمّيت تيمناً بشعار مهرجان كان) عام 1955.

مهرجان كان عام 2013.. عام الجرائم

كانت نسخة مهرجان كان السينمائي عام 2013 نادرة للغاية، لوقوع جريمتين أثناء المهرجان، الأولى كانت سرقة لخزانة من جدار أحد الفنادق تحتوي على مجوهرات بقيمة مليون دولار، ثم تمكّن لصوص من التفوق على 80 حارس أمن في فندق آخر وسرقة قلادة بقيمة 2.6 مليون دولار.

أما الحادثة الأغرب والأندر؛ عندما كان كريستوف والتز، الحائز على جائزة الأوسكار، يُجري مقابلة مباشرة من شاطئ مارتينيز لبرنامج تلفزيوني فرنسي، حينها اندفع رجل إلى خشبة المسرح، مُطلقاً النار، وهدّد بتفجير قنبلة يدوية.

ملحوظة: تمت الإشارة للملك تشارلز، باسم الأمير تشارلز في الصورة الرئيسية، حيث تم التقاط الصورة في عام 1987.

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