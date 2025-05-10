بث مباشر على قناة فوكس نيوز يتحول إلى كابوس .. إغماء ولحظة مرعبة

ميرنا وليد - بيروت - خلال فقرة من برنامج "Fox News @ Night" وخلال مناقشة تصريحات حديثة للرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بدا أن المعلقة السياسية كايمرين كينزي، وهي ضيفة في البرنامج، فقدت تركيزها قبل أن تغيب عن الوعي وتسقط من كرسيها.



قالت كينزي: "هذا يتعلق بعدم الكفاءة، وليس بالأيديولوجيا..."، مشيرة إلى تعليقات بايدن الأخيرة التي قال فيها إن خليفته كامالا هاريس خسرت انتخابات 2024 بسبب التحيز الجنسي في الحزب الجمهوري. واصلت التلعثم بالكلام وهي تحاول إكمال حديثها، ثم انهارت وسقطت على أرضية الاستوديو.

ردّ المضيف جوناثان هانت بدهشة بينما ركض طاقم العمل لمساعدتها، قائلاً: "يا إلهي، سنحاول تقديم المساعدة لكايمرين الآن."

ثم حاول تحويل الحديث إلى معلق آخر، لكنه بدا مرتبكاً وقرر الانتقال إلى فاصل إعلاني بدلاً من ذلك.

لاحقًا، طمأن هانت المشاهدين بأنها استعادت وعيها، قائلاً:"نريد أن نوافيكم بتحديث سريع. كايمرين أصبحت واعية وتتحرك. المسعفون يقومون بفحصها. سنوافيكم بالمستجدات. نتمنى لها الشفاء العاجل."

علّقت كينزي على الحادثة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، معربة عن امتنانها لفريق فوكس نيوز خلال هذه اللحظة "المرعبة".

وكتبت: "آسفة على الذعر الذي سببته الليلة الماضية. أود أن أبدأ بشكر فريق فوكس نيوز الرائع والمسعفين الذين استجابوا بسرعة واهتمام.

"لقد كانت لحظة غير متوقعة ومرعبة، لكن بفضل احترافيتهم ولطفهم، أنا بخير الآن."

وتابعت: "إلى كل من اتصل، أو أرسل رسالة، أو صلى، أو اطمأن عليّ، شكرًا من أعماق قلبي. دعمكم كان له أثر عظيم. أنا الآن أرتاح، أشرب الكثير من الماء، وأشكر الله أن الأمور بخير. ربما لم يكن هذا ما خططت له لإنهاء الفقرة، لكنني سأعود إلى شاشاتكم قريبًا وآمل أن أبقى لفترة كافية لأُكمل وجهة نظري عن كامالا!"

