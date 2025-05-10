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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد فهمي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصلالإجتماعي، مقطع فيديو له من فيلم "مستر إكس" الذي جمعه بطليقته هنا الزاهد، ما أحدث جدلا واسعا حول عودتهما لبعضهما بعد نحو عامين على انفصالهما.
وظهر أحمد في مقطع الفيديو بمشهد ظهر فيه وهو يعترف لهنا بأنه "مستر إكس"، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟"، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين.
إلا أن المفاجأة أنه بعد ساعات قليلة، قام فهمي بحذف مقطع الفيديو من صفحته، ما أثار جدلا واسعا بين المتابعين، الذين تساءلوا عما إذا كانت المياه قد عادت إلى مجاريها بين أحمد وهنا، أما المنشور هو مجرد ترويج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي بمقطع فيديو مع هنا الزاهد.. هل عادا لبعضهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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