أحمد فهمي بفيديو مع هنا الزاهد.. عودة محتملة تثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري أحمد فهمي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو من فيلمه السابق “مستر إكس”، جمعه بطليقته الفنانة هنا الزاهد، ليُعيد بذلك فتح باب التكهنات حول إمكانية عودتهما إلى بعضهما البعض.

الفيديو الذي شاركه فهمي ظهر فيه وهو يعترف لها بشخصية “مستر إكس”، وهو أحد المشاهد الكوميدية التي جمعت الثنائي في الفيلم. إلا أن ما لفت الانتباه أكثر هو التعليق الساخر الذي أرفقه فهمي قائلاً: “لو ده هيثبتلك إني… مفاجأة، مش كده؟”، في إشارة مازحة إلى شخصية “الرجل العناب” التي اشتهر بها سابقاً، مما دفع الجمهور للربط بين الفيديو وإمكانية تقديم عمل جديد أو وجود رسائل خفية تتعلق بعلاقتهما.

التفاعل الجماهيري كان كبيراً، إذ تكهّن كثيرون بأن فهمي ربما يُلمّح إلى عودة مرتقبة لهنا الزاهد، خصوصًا أنه اختار مشهداً عاطفيًا بينهما، بينما رأى آخرون أن الفيديو لا يعدو كونه دعاية مبكرة لعمل فني جديد. غير أن حذف الفيديو بعد ساعات قليلة فقط من نشره زاد من غموض الموقف وأثار تساؤلات حول خلفياته الحقيقية، وإن كانت هناك بالفعل محاولات لإعادة العلاقة بين النجمين بعد الطلاق.

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد أعلنا انفصالهما في أواخر عام 2023، بعد زواج استمر لأكثر من أربع سنوات. ولم يكشف أي من الطرفين عن الأسباب المباشرة للانفصال، إلا أن هنا الزاهد عبّرت لاحقًا عن تقديرها للتجربة مؤكدة أنها تخطّت المرحلة الصعبة ووصلت إلى حالة نفسية أفضل، بينما أشار فهمي إلى أنه صاحب قرار الانفصال، وأنه لا يفكر في الزواج مجددًا.