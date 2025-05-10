العائلة المالكة تواصل قطيعتها مع الأمير هاري: “لا ثقة به أو بميغان ماركل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الخلاف بين الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية لا يزال بعيدًا عن أي مصالحة قريبة، إذ كشف تقرير صحافي جديد أن سبب استمرار القطيعة يعود إلى فقدان تام للثقة بين الطرفين، سواء بالأمير نفسه أو بزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

ونقل موقع PageSix عن مصدر مطّلع قوله: “أعتقد حقًا أن لا أحد في العائلة المالكة يثق بالأمير هاري. وهذا هو جوهر المشكلة. لديهم أزمة ثقة عميقة به وبميغان، ولهذا السبب يصعب أن يكون هناك أي نوع من العلاقة الودية في المستقبل القريب. ربما يسامحونه، لكنهم لن ينسوا”.

وأضاف المصدر: “التسامح والثقة شيئان مختلفان تمامًا. فالعائلة الملكية لا تزال تجد صعوبة في تقبّل ما حدث، منذ دخول ميغان إلى العائلة، مرورًا بالأزمات الإعلامية، وصولًا إلى تخلي هاري وميغان عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة”.

وفي السياق نفسه، أعرب الكاتب هوغو فيكرز، المقرّب من العائلة المالكة، عن تعاطفه مع أفرادها، معتبرًا أن “الأمير هاري يشبه والدته الراحلة الأميرة ديانا من حيث التصرفات”، وقال: “أذكر مرة عندما كنت في قصر باكنغهام، عُرضت عليّ رسالة كتبها الأمير فيليب إلى ديانا يقول فيها: (في كل مرة يتحدث فيها تشارلز معكِ، تُنشر تفاصيل الحديث في الصحف)”.

وتابع فيكرز: “اليوم، يتكرر السيناريو نفسه مع هاري. الملك تشارلز محق في عدم ثقته به، خصوصًا بعد مقابلته الأخيرة مع BBC، حيث تحدّث عن قطيعته العائلية، وكشف أنه لا يعرف كم من الوقت يملكه، في إشارة إلى معاناته مع السرطان”.

يُذكر أن الأمير هاري خسر مؤخراً دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف البريطانية ضد الحكومة، بعدما تم حرمانه من الحماية الأمنية الممولة من الأموال العامة، ما أثار غضبه وقلقه على أطفاله، الأمير آرتشي (6 سنوات) والأميرة ليليبت (3 سنوات)، خصوصاً أن الملك تشارلز لم ير الطفلين إلا مرات قليلة. وقال هاري تعليقًا على القرار: “لا أستطيع أن أتخيّل العودة إلى المملكة المتحدة مع زوجتي وطفليّ في ظل هذه الظروف”.