إنجاز جديد لمنى زكي.. فيلمها يكتسح جوائز المركز الكاثوليكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتمت فعاليات الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال، بحفل شهد تكريم نخبة من صُنّاع السينما، حيث تألق فيلم “رحلة 404” للنجمة منى زكي، محققًا خمسة جوائز دفعة واحدة.

وفازت الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، فيما تقاسم المنتجان شاهيناز العقاد ومحمد حفظي جائزة أفضل فيلم، وتسلمتها العقاد نظراً لسفر حفظي خارج مصر. كما حصل المخرج هاني خليفة على جائزة أفضل إخراج، وفاز محمد عيد بجائزة أفضل مونتاج، بينما تسلم مدير التصوير فوزي درويش جائزة أفضل تصوير.

وإلى جانب تألق “رحلة 404″، استطاع فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” للفنان عصام عمر أن ينافس بقوة، محققًا أربع جوائز، هي: جائزة أفضل سيناريو للثنائي خالد منصور ومحمد الحسيني، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التي تسلمها مخرج الفيلم خالد منصور، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ التي ذهبت للفنان أحمد بهاء، وتنويه خاص للفنانة سماء إبراهيم عن دورها في العمل.

وخلال حفل الختام، صعدت النجمة منى زكي إلى المسرح لتسلّم جائزتها من النجم عمرو يوسف، الذي قال أثناء تقديمه لها: “منى زكي معجونة فن وبتشتغل مع نفسها بمنتهى القوة، ويشرفني أن أقدم الجائزة دي للأخت والصديقة منى زكي”. لترد منى بتأثر قائلة: “شكرًا يا عمرو على كلامك، وشكرًا للمركز الكاثوليكي، ومش أول مرة أحس بإحساس الدفء هنا”.