اتهامات نارية من كانييه ويست لـ كيم كارداشيان.. ورسالة قانونية حادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصعيد جديد للنزاع بين النجم كانييه ويست وطليقته كيم كارداشيان، وجّه الفريق القانوني للمغني الأميركي رسالة رسمية إلى نجمة تلفزيون الواقع، اتهمها فيها بانتهاك اتفاق الحضانة المشتركة، واستغلال أطفالهما في مناسبات عامة ومنصات التواصل الاجتماعي دون موافقته.

وكشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية عن فحوى الرسالة، التي جاءت في أعقاب إصدار ويست لأغنيته الجديدة المثيرة للجدل “Hell Heltler”، والتي تضمّنت اتهامات مباشرة لكيم بإبعاده عن حياة أطفاله واستخدامهم لأغراض إعلامية. وسلّطت الرسالة الضوء على حضور ابنتهما “نورث” لحفل “ميت غالا 2025” بمفردها ومن دون رقابة، وهو ما اعتبره الفريق القانوني خرقًا صريحًا لاتفاق الحضانة، ويعرّض الأطفال لمخاطر غير مبررة.

كما عبّر ويست عن استيائه من ضعف تواصله مع أطفاله الأربعة، وبشكل خاص مع ابنه “ساينت”، رغم الاتفاق الرسمي على تقاسم الحضانة الجسدية والقانونية بين الطرفين. وسبق لكيم أن نفت مرارًا هذه الاتهامات، لكنها عادت وأقرت مؤخراً بالصعوبات التي تواجهها في تربية الأطفال كامرأة عزباء، مشيرة إلى أن كانييه غائب عن حياتهم في معظم الأوقات بسبب انشغاله بالسفر، مشكلاته الزوجية، وعلاقته الحالية بزوجته بيانكا سينسوري.

ويأتي هذا التوتر الجديد ليسلط الضوء مجددًا على طبيعة العلاقة المتوترة بين الطرفين، رغم محاولات الحفاظ على خصوصية الأطفال وحمايتهم من تبعات الخلافات العائلية العلنية.