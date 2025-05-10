اعترافات صادمة من جاستين بيبر.. ورسائل دعم من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل النجم الكندي جاستين بيبر إثارة قلق جمهوره حول حالته النفسية والصحية، بعد أن شارك سلسلة من الاعترافات المؤثرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، عبّر فيها بصراحة عن الصراعات الداخلية التي يعيشها والشعور بالذنب حيال تصرفات أنانية سابقة.

بيبر كتب في أحد منشوراته: “أنا مجرد شخص عادي ارتكب أخطاء وقمت بأمور قد تؤذي الآخرين. وما زلت أقول وأفعل أشياءً تجرح، لكنني استيقظت اليوم بفرصة جديدة للنمو والتخلي عن أنانيتي”، مضيفًا: “الحب لا يُدين، الحب يُصدق الأفضل ويتحمل كل شيء. الحب لا يسجل الأخطاء، بل يساعدنا على الغفران حتى لمن نعتبرهم أعداء”.

وفي منشور آخر، كشف عن مخاوفه قائلاً: “أفكر أحياناً بأنه سيتم إبعادي إذا ما أخبرت الناس عن حجم أنانيتي، ربما لن يحبوني أو يثقوا بي بعد ذلك”، مؤكدًا أن الصراحة منحته شعورًا بالحرية والانتماء.

واختتم الفنان الشاب منشوراته بصورة لطائر صغير مع صوت زقزقة العصافير، وأرفقها بتعليق: “أستيقظ أحياناً متفائلًا، وأحيانًا أخرى مكتئبًا. لا أتحكم في مشاعري. كنت ألوم الله على تلك المشاعر بدلًا من طلب مساعدته”، مشددًا على أنه يلجأ الآن إلى الدعاء طالبًا القوة لرؤية الأمور من منظور مختلف، مضيفًا: “من السهل أن نُشخّص المشكلة، لكن وحده رب العالمين قادر على إزالة الحقد والأنانية من القلب”.

تفاعل الجمهور مع منشورات بيبر بشكل واسع، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم ودعمهم له، متسائلين عن تفاصيل حالته النفسية. وزاد من التساؤلات غيابه عن حفل “ميت غالا 2025” في نيويورك، حيث حضرت زوجته، عارضة الأزياء هايلي بيبر، بمفردها، مما أثار الجدل مجددًا حول تأثير حالته على علاقتهما الزوجية.