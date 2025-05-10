مفاجأة عمرو دياب لجمهوره.. ألبومه الجديد بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري عمرو دياب خلال حفله الأخير في الأرينا بدولة الكويت، عن قرب طرح ألبومه الجديد، مؤكداً أنه سيصدر رسميًا في موسم عيد الأضحى 2025، ليكون أبرز عودة له إلى ساحة الألبومات الغنائية الكاملة في السنوات الأخيرة.

وكشف دياب أن الألبوم يضم مجموعة من الأغاني الجديدة، التي يتعاون فيها مع عدد من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى، مثل أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعي، بهاء الدين محمد، محمد يحيى، أحمد إبراهيم، وعادل حقي، في مزيج يجمع بين الأصالة الموسيقية والتجديد العصري، وهو الفريق الذي شكّل جزءاً كبيراً من نجاحاته على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الحفل الجماهيري الضخم الذي أحياه “الهضبة” في الكويت وسط تفاعل غير مسبوق، حيث قدّم باقة من أشهر أغانيه وتفاعل معه الجمهور من اللحظة الأولى وحتى ختام السهرة، التي شهدت أيضاً مفاجأة الكشف عن موعد الألبوم.

ومن المنتظر أن يُتوَّج هذا المشروع بجولة من الحفلات ترويجًا للألبوم، تبدأ بحفل مرتقب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 16 مايو الجاري، ضمن سلسلة النشاطات المكثّفة التي يشهدها جدول عمرو دياب هذا العام.

الجمهور الآن بانتظار التفاصيل الرسمية وموعد الطرح، وسط توقعات بأن يحقق الألبوم أرقاماً قياسية فور صدوره، خاصة مع الحماس الكبير الذي أبداه عشاق “الهضبة” على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان الخبر.