كل ما تركه ليام باين.. باسم ابنه الوحيد: “لم يتجاوز الثامنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر إعلامية أن كامل تركة النجم البريطاني الراحل ليام باين، العضو السابق في فرقة “One Direction”، ستوضع في صندوق ائتماني لصالح ابنه الوحيد “بير”، البالغ من العمر 8 سنوات، وذلك بعد سبعة أشهر على وفاته المأساوية عن عمر ناهز 31 عاماً، من دون أن يترك وصية.

ووفقاً لموقع Page Six، تبلغ قيمة التركة 32.2 مليون دولار أميركي، وقد عيّنت المحكمة المغنية شيريل كول، الحبيبة السابقة لباين ووالدة “بير”، إلى جانب المحامي ريتشارد مارك برايس، كمنفّذين رسميين لإدارة التركة، بحسب وثائق قضائية صدرت في 1 أيار/مايو وحصلت عليها مجلة People.

وأكد مصدر مطلع: “كل شيء يذهب إلى بير. لا أحد آخر يحصل على أي شيء”، في حين رفض ممثلو باين الإدلاء بأي تعليق.

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن شيريل، البالغة من العمر 41 عاماً، والمحامي برايس، يتمتعان حالياً بسلطة محدودة على الأموال، ولا يمكنهما توزيعها بعد.

وبحسب القانون البريطاني، في حال عدم وجود وصية، تُمنح التركة للأبناء في حال عدم وجود زوج أو شريك مدني، مما يعني أن والدي باين، جيف وكارين، وشقيقتيه نيكولا وروث، لن يحصلوا على أي جزء منها.

يُذكر أن ليام باين كان قد سقط من شرفة فندق في الأرجنتين وتوفي في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وقد نظّمت شيريل مراسم جنازته في كنيسة “سانت ماري” في أمرشام بإنكلترا بتاريخ 20 نوفمبر.