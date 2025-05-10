مفاجأة.. “المداح” مستمر في رمضان 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ المنتج اللبناني صادق الصباح جمهور مسلسل “المداح” بإعلانه عن تقديم جزء سادس من السلسلة الناجحة، بعد أن كان من المقرر أن يُختتم عند الجزء الخامس الذي حمل عنوان “أسطورة العهد”، وتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وخلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربية”، كشف الصباح عن تغيير مفاجئ في قرار فريق العمل، معلنًا عن استمرار المسلسل بجزء جديد في رمضان المقبل 2026، تحت عنوان “أسطورة النهاية”، مؤكداً أن هذا الجزء سيكون الختامي للسلسلة.

وقال الصباح في حديثه: “المداح عمل مميز ولا يوجد مشروع رمضاني يتناول نفس القماشة، وهي واسعة جدًا ومليئة بالقصص، وكنت قد صرّحت سابقًا أن الجزء الخامس سيكون الأخير بعد 150 حلقة، احترامًا لرغبة الفريق في تقديم أعمال جديدة”، مضيفاً: “لكن النجاح الكبير الذي حققه العمل في أول 10 أيام من رمضان دفعنا لإعادة النظر وتقديم موسم سادس”.

وأوضح الصباح أن هذا القرار جاء بناءً على طلب الجمهور ومتابعي المسلسل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك مشروعاً مختلفاً سيجمعه مجددًا بالفنان حمادة هلال، لكنه سيُعرض في رمضان 2027، بعيدًا تمامًا عن “المداح”.

وكان الجزء الخامس من السلسلة، بعنوان “المداح 5 – أسطورة العهد”، قد عُرض خلال موسم رمضان 2025، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة. وهو من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وغيرهم. العمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج صادق الصباح.

وتدور أحداث الجزء الخامس حول صابر المداح (حمادة هلال) بعد عودته من الموت، حيث يستكمل صراعه مع قوى الشر في عالم الجن، ويواجه في هذا الجزء بنات إبليس اللواتي يظهرن كأعداء جدد يسعون لنشر الشر والفوضى، بينما تتطور حياته الشخصية بشكل درامي لافت.