مي عمر تعتذر عن بطولة فيلم حسن الرداد.. والبسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت النجمة مي عمر عن المشاركة في بطولة فيلم “طه الغريب” إلى جانب الفنان حسن الرداد، رغم أنها كانت المرشحة الأولى للدور وتم الاتفاق معها على المشروع منذ العام الماضي. ويأتي هذا الاعتذار بسبب ارتباطها بعدد من المشاريع السينمائية الجديدة التي تستعد لتصويرها خلال الفترة المقبلة، ما حال دون التزامها بالفيلم الذي يُحضّر له حالياً تمهيداً لبدء التصوير قريباً.

وكان من المنتظر أن يُجدد الفيلم التعاون بين مي عمر وحسن الرداد، بعد أن اجتمعا سابقاً في فيلم “تحت تهديد السلاح” الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وآخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. إلا أن ظروف مي المهنية حالت دون تكرار هذه الثنائية.

وفي سياق متصل، تنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “الغربان” خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في عام 1941 على خلفية الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين. ويشارك في بطولته إلى جانب مي كل من: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي.

وكان آخر ظهور درامي لمي عمر في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “إش إش”، حيث جسدت شخصية “شروق” المعروفة بـ”إش إش”، وهي فتاة ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها مضطرة للعمل كراقصة. ومع تطور الأحداث، تدخل في صراع مع عائلة “آل الجريتلي” بعد اكتشافها لأسرار عائلية مدفونة تربطها بماضيهم، لتتأرجح بين مشاعر الانتقام والحب.

مسلسل “إش إش” من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته: ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، وأحمد زاهر.