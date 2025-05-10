ميغان ماركل مهدّدة بدعوى قضائية.. والسبب غريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ردّ قانوني حاسم، نفى محامي شركة إنتاج مسلسل ميغان ماركل على “نتفليكس” مسؤولية أي ضرر تعرضت له امرأة تُدعى روبن باتريك من ولاية ماريلاند، زعمت أن وصفة “أملاح الاستحمام” المنسوبة لميغان سببت لها “حروقاً بالغة” ومشاكل صحية.

وكانت باتريك، وهي مريضة سكري، قد صرّحت لموقع “رادار أونلاين” أنها استخدمت خليطاً من ملح إبسوم، وزيت الأرنيكا، وزيت اللافندر، وملح الهيمالايا الوردي، والزهور المجفّفة، ما أدى إلى شعورها بـ”ألم شديد كأن جسدها يحترق من الداخل”. واتهمت ميغان ماركل بعدم تقديم تحذيرات كافية للمشاهدين.

لكن المحامي كاميرون ستراشر، الممثل القانوني لشركة الملكية الفكرية (IPC)، رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن “لا توجد أي علاقة قانونية خاصة تُلزم الجهات المنتجة أو ماركل بواجب رعاية تجاه المدعية”، مشيراً إلى أن “المكوّنات المستعملة لا تُشكل خطراً جوهرياً أو مباشراً على الجمهور”.

وأضاف: “لم يكن متوقعاً أن تتجاهل المدعية الإرشادات الواردة على عبوة أملاح إبسوم لصنع مزيجها الخاص. وبالتالي، لا يمكن رفع دعوى إهمال ضد أي طرف من صُنّاع أو موزّعي السلسلة”.

ويُذكر أن خبراء صحيين ينصحون عادة مرضى السكري بتجنّب النقع في أملاح الاستحمام لفترات طويلة، نظراً لاحتمال تضرر البشرة وتطوّر جروح يصعب شفاؤها، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.