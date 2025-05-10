شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفي شردي عن وفاة زوجته من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك ناعياً إياها بقوله : رحلت زوجتي الغالية اسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرا في مرضها، صلاة الجنازة فى جامع الشرطة بالشيخ زايد ظهرا بإذن الله".

هذا وسيتم تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ زايد.



محمد شردي

ويقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي برنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة يومياً، على مدار سنوات تألق فيها خلال البرنامج بفقرات مختلفة وتغطية لمختلف الأمور.