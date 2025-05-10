فيلم رحلة 404 مكرماً بـ5 جوائز

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم رحلة 404 نجاحًا كبيرًا في ختام الدورة الـ73 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بعد فوزه بخمس جوائز كبرى.



نال الفيلم جائزة أفضل فيلم، مناصفة بين المنتجين المصريين شاهيناز العقاد ومحمد حفظي، حيث تسلمت العقاد الجائزة نيابة عن حفظي لوجوده خارج البلاد.

وفازت الممثلة المصرية منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، فيما حصد المخرج هاني خليفة جائزة أفضل إخراج.

كما حصل محمد عيد على جائزة أفضل مونتاج، بينما نال فوزي درويش جائزة أفضل تصوير سينمائي.

يعكس هذا التتويج التقدير الفني لفريق العمل، ويؤكد مكانة الفيلم بين أبرز الإنتاجات السينمائية لهذا العام.