ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي، أثارت فيه قلق متابعيها.

وشاركت إيمي متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، منشور تضمن رسالة غامضة، جاء فيها: "أنا لست بخير لكن لا بأس".

وفي منشور آخر، كتبت إيمي: "علّم قلبك أن يتقبل خيبات الأمل، حتى من من تحب".

وأثارت رسائل إيمي قلقل متابعيها بهذه الرسائل الغامضة، إذ تساءلوا حول حالتها النفسية، وعن المقصود من رسائلها.

وكانت إيمي قد نعت كلبها الصغير "عنتر"، بكلمات مؤثرة، إذ شاركت متابعيها صورة لكلبها عبر خاصية الستوري، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "عنتر، محدش هيحس بيا غير اللي بيحب الكلاب، وطبعا ربنا رحمته واسعة على الانسان وكل الحيوانات اللي خلقها، الحمد لله دايمًا".

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تقلق متابعيها برسائل غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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