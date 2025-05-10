تفاصيل لحظة تلقي أصالة خبر وفاة صبحي عطري وتأثيره المحزن على صحتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت خبيرة التجميل شام الذهبي عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، الفنانة السورية أصالة، عقب تعرضها لأزمة نفسية حادة نتيجة وفاة الإعلامي صبحي عطري وذلك خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية.

وقالت شام إن والدتها تعرضت لصدمة نفسية عنيفة فور سماعها خبر الوفاة، ما تسبب في تشنجات عضلية في وجهها وبكاء متواصل استمر ليومين أو أكثر. وأضافت أن علاقة أصالة بالراحل كانت قوية، إذ كان من أصدقائها المقربين، وكان من المقرر أن يحضر حفلها في ألمانيا.

وأوضحت شام: "ماما تأثرت جدًا... صحتها النفسية تدهورت وتعرضت لتشنج في وجهها من شدة الصدمة، وهي لحد الآن متأثرة بالخبر".