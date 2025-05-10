ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً مميزاً في الكويت بحضور جماهيري كامل، وتفاعل رائع من قبل الجمهور.

وقد أطل عمرو دياب بلوك كاجوال خارجة عن المألوف، وإعتمد تي شيرت باللون الأبيض من القطن، مزين بتفاصيل باهتة وقطعات على شكل أخرام متناثرة عليه مع ياقة دائرية، ويصل سعره إلى 490 يورو.

وقد إفتتح عمرو دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، وقدم باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وسط تصفيق حار من قبل الجمهور ورقصه وغنائه.

وشارك عمرو الجمهور مجموعة صور من الحفل، وعلق: "أعود إلى ليلة أمس - لقطات من ليلة مليئة بالإيقاع والأضواء والحب. شكرًا لكِ يا كويت!"

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب بإطلالة "مخرّمة" في الكويت.. وسعرها ملفت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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