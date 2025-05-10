أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه برسالة طريفة (صور)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد نجله بطريقة مرحة وملأها بالحب، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العائلية التي وثّقت أجواءً دافئة ومواقف طريفة جمعت بينه وبين ابنه، ولاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين.

وفي تعليقه على المنشور، استخدم أكرم حسني أسلوبه الساخر المعتاد، فكتب: “كل سنة وانت ابن محترم ما بيكسبش أبوه في الفيفا بنتايج مهينة، ولا مبعزق كرامته وهيبته وهو مستخبي ورا عمود منك في الـVR. ربنا يهديك يا بني”، وهو ما أثار موجة من التعليقات المحبة والداعمة التي أثنت على عفويته وروح الدعابة التي تميّز بها.

نشاط مسرحي ناجح في السعودية

على الصعيد الفني، يواصل أكرم حسني تقديم عروض مسرحيته “ألف تيتة وتيتة” في المملكة العربية السعودية، والتي لاقت إقبالاً جماهيرياً لافتاً خلال اليومين الماضيين.

وتدور أحداث المسرحية حول ساحر سيرك يتقدّم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أنها مأهولة بسحرة حقيقيين. وبعد الزواج، يجد نفسه في مواجهة تعويذة غامضة تهدد الجميع، لينطلق في مغامرة مليئة بالمواقف الغريبة والمشوقة لكسر تلك اللعنة.

المسرحية من تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، ويشارك في بطولتها إلى جانب أكرم حسني كل من: بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، ومن إنتاج أمير طعيمة.

“الكابتن”.. أحدث أعماله الرمضانية

وكان أكرم حسني قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “الكابتن”، الذي جمع بين الكوميديا والدراما، وجسّد فيه شخصية الطيار “حسام عز الدين”، الذي يتسبب بخطأ غير مقصود في سقوط طائرة، ويجد نفسه الناجي الوحيد من الحادث.

لكن المفاجأة تأتي حين تبدأ أرواح بعض الركاب في الظهور له، طالبين مساعدته في إتمام مهامهم المعلقة.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، وإسماعيل فرغلي.