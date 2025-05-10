شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين ويارا السكرى فى دور البطولة x السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من التألق عاشتها الفنانة ميرنا نور الدين من خلال دور كناريا بمسلسل فهد البطل، التى لعبت فيه دور زوجة الفنان أحمد العوضى، إذ تصدرت التريندات بصورة كبيرة على مدار أحداث العمل.



ميرنا نور الدين

كما حققت يارا السكرى نجاحاً لافتاً أيضاً بنفس المسلسل حينما لعبت دور آسيا والتي شهدت أحداث العمل على زواجها من فهد.

ولم يتوقف نجاح ميرنا ويارا طويلاً إنما بدآ حالياً العمل على أدوار أخرى فى دور البطولة ما بين السينما والدراما.



يارا السكري

ميرنا نور الدين من كناريا لـ "أنا أنت.. أنت مش أنا"

ميرنا نور الدين تستعد حالياً لمسلسل جديد تشارك فى بطولته هو "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والتى تلعب فيه دور البطولة أمام الفنان معتصم النهار من خلال شخصية جديدة ودور مغاير تماماً عن شخصية كناريا التى كانت تعيش بمنطقة شق التعبان وتعانى من أزمات عديدة، إلا أن المسلسل الجديد سيتناول عالما مغايرا ممثل فى الميتافيرس والسوشيال ميديا.

يارا السكرى من آسيا لـ "صقر وكناريا"

في حين بدأت الفنانة يارا السكري تصوير فيلمها الجديد "صقر وكناريا" مع الفنان محمد إمام، وذلك بعدما انضمت إلى أسرة الفيلم مؤخراً لتلعب دور البطولة النسائية فيه، بعدما تألقت بصورة كبيرة خلال موسم دراما رمضان 2025 من بوابة مسلسل فهد البطل.

يارا السكري سبق أن أكدت أن دورها في مسلسل فهد البطل كان سبباً في تعرفها على قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة، مؤكدة أن دور آسيا قربها من تلك الشريحة الكبيرة.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.