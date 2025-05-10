إرتدته الأميرة ديانا بعد طلاقها من الأمير تشارلز.. لهذا السبب إختارت جورجينا رودريغيز هذه الإطلالة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الأنظار بإطلالتها بحفل الميت غالا، بفستان مستوحى من إطلالة للأميرة ديانا، الذي أطلت فيه عقب طلاقها من الأمير تشارلز.



التصميم من توقيع دار "فيتمو" Vetements، من توقيع غورام غفاشليا المدير الإبداعي للشركة، وجاء من الحرير الأسود، تميز بفتحة ساق عالية وتفاصيل من الدانتيل على الصدر.

وعن الحفل قالت جورجينا: "لحظات من ليلة ساحرة.. الحمد لله دائماً، وشكراً لعائلتي وفريقي على مرافقتي في كل حلم".

أما غفاشليا فقال: "عندما طلبت جورجينا فستاناً مميزاً لميت غالا، أول ما خطر ببالي كان ديانا. لكن، وبالاستناد إلى شعار الحفل، استخدمنا بطانة من عشر سترات رسمية، أُعيدت خياطتها يدوياً لتجسيد لحظة أميرة عصرية في تصميم واحد". وأضاف أن الفكرة كانت تدور حول "الأميرة الحديثة"، واصفاً جورجينا بأنها "أميرة الناس اليوم".