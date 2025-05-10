هذا ما فعله عاصي الحلاني بأول ظهور بعد طلاق إبنته ماريتا

ميرنا وليد - بيروت - بأول ظهور له بعد طلاق إبنته الفنانة البنانية ماريتا الحلاني، شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني "جن جنوني"، خاصة بعد أن إحتلت هذه الأغنية الترند مؤخراً.



يذكر أن ماريتا أعلنت انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي حدث في أبو ظبي، بعد أن فشل الطرفان في الاتفاق طيلة فترة الزواج. إلا أن قرار الثنائي بالانفصال الودي لم يحدث بين ليلة وضحاها، إذ إن ماريتا خلعت خاتم زواجها قبل فترة، وشاركت متابعيها العديد من المنشورات، التي ظهرت فيها من دون الخاتم، كما حضرت العديد من المناسبات لوحدها، أما آخر ظهور للثنائي فكان في حفل Joy Awards في كانون الثاني 2025 أي قبل حوالى الـ 3 أشهر ونصف الشهر.