شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذاره عن المشروع X.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر النجم مصطفى شعبان كسر غياب دام 15 سنة عن السينما، هذا العام من خلال فيلم جديد تعاقد على بطولته يحمل اسم مملكة من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب ومقرر بدء تصوير خلال الأسابيع المقبلة، ويأتى ذلك بعد محاولات مصطفى شعبان العودة إلى السينما فى السنوات الأخيرة ولكن لم تنجح هذه المحاولات.

مصطفى شعبان كان قد تلقى عرضاً العام الماضى للمشاركة فى فيلم المشروع X مع النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى، وبعد موافقة شعبان المبدئية على العمل إلا أنه عاد واعتذر وقتها بسبب انشغاله بالتحضيرات الخاصة بمسلسله الأخير حكيم باشا الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، لتتأجل عودته للسينما لأشهر فقط حتى تعاقد على فيلم مملكة.

ويغيب الفنان مصطفى شعبان عن السينما منذ عام 2010 وتحديداً منذ تقديمه فيلم "الوتر" مع المخرج مجدى الهوارى الذى شارك فى بطولته غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، وجسد شعبان خلال أحداثه شخصية رائد شرطة يُدعى محمد سليم، يتولى التحقيق في قتل موزع موسيقي شاب حيث يتم اتهام شقيقتين فى القضية.

مصطفى شعبان قدم فى دراما رمضان الماضى مسلسل "حكيم باشا" الذى دارت أحداثه في إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة خاصة مع ظهور ابن لحكيم فى الوقت الذى يوصي عمه بادارة حكيم للأملاك بالكامل وعدم اعطاء ابنائه ميراثهم، ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.