شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق هاشم ومصطفى عمر ينتهيان من كتابة فيلم رامز جلال بيج رامى والان مع تفاصيل الخبر

انتهى السيناريست فاروق هاشم بمشاركة السيناريست مصطفى عمر من كتابة النسخة الأخيرة من سيناريو فيلم بيج رامى للنجم رامز جلال، والذى انطلق تصويره مؤخراً للعرض فى موسم صيف 2025، حيث يتعاون فاروق هاشم ومصطفى عمر مع رامز جلال للمرة الأولى فى السينما.

فيلم "بيج رامى" انطلق تصويره مطلع الشهر الماضى، وهو من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

يذكر أن فاروق هاشم ومصطفى عمر اشتركا سوياً فى كتابة العديد من الأعمال الكوميدية الدراما التليفزيونية أبرزها: "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم وعلى ربيع، "هربانة منها" بطولة ياسمين عبد العزيز ومصطفى خاطر، "خلصانة بشياكة" بطولة احمد مكي وهشام ماجد وشيكو، "ربع رومى" بطولة مصطفى خاطر وميرنا جميل، "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وسارة سلامة، و"عمر و دياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر وغيرها من الأعمال.

رامز جلال قدم آخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" وشارك بجانبه في بطولته كل من نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.