أسرار تُكشف على الهواء: بوسي شلبي تبرز بطاقتها ومحمد عبد العزيز يرد بقوة!

ميرنا وليد - بيروت - عرض الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" ليلة أمس، عن بطاقة الإعلامية المصرية بوسي شلبي، متسائلًا عن كيفية استخراجها بهذه البيانات، في حال صحّ أنها كانت مطلقة من الممثل الراحل محمود عبد العزيز منذ عام 1998.

وقال أديب: "هذه بطاقة بوسي شلبي في عام 2014، مدوَّن فيها أنها أنثى، مسلمة، ومتزوجة من محمود عبد العزيز، فهل يعقل ذلك بعد مرور سنوات طويلة على الطلاق المفترض؟". وأضاف: "أمامنا احتمالان، إما أن الأوراق مزورة، وهو أمر شبه مستحيل، أو أن هناك خللًا في الرواية المتداولة". وتابع: "حتى عام 2014، كانت لا تزال زوجة محمود عبد العزيز رسميًا، بحسب الوثائق، فكيف حصلت على جواز سفر، وبطاقة، وتأشيرة عمرة وهي مطلقة؟ إذا كان هذا يحدث فعلًا، فنحن أمام مشكلة خطيرة في نظام الأحوال الشخصية".

من جانبه، كشف الممثل محمد محمود عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية أن بوسي خسرت جميع درجات التقاضي في قضية إثبات الرجعة لوالده بعد طلاقها في 1998. وأوضح: "في سبتمبر 2023، رفعت بوسي شلبي دعوى لإثبات حدوث رجوع بعد الطلاق، لكنها خسرت القضية في جميع درجات التقاضي، ولم تُقبل مستنداتها". وأضاف: "لم نكن ننوي الحديث عن هذا الموضوع، لكن بوسي شلبي هي من لجأت للقضاء وأصدرت بيانًا باسم والدي. لم أكن أتمنى أن يُذكر اسم محمود عبد العزيز بهذه الطريقة، ولكنها هي من بدأت".

وفي سياق متصل، أوضح عمرو أديب أنه استفسر من محمد محمود عبد العزيز عن وجود خلافات على قطعة أرض، فنفى الأمر تمامًا، مشددًا على أن كل ممتلكات الراحل تم توزيعها بالعدل بين أفراد العائلة، ولم يُذكر اسم بوسي شلبي في إعلام الوراثة.

واختتم أديب بقوله: "محمد محمود عبد العزيز أكد أنهم سيصدرون بيانًا جديدًا خلال أيام يوضحون فيه جميع التفاصيل".